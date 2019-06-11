Pogba: "A Firenze mi hanno fatto il verso della scimmia. Ero incredulo ma a fine partita..."
Paul Pogba, ha raccontato al Times un aneddoto che faceva riferimento ad una partita giocata contro la Fiorentina: “Ero appena uscito dalla panchina e alcune persone hanno fatto il verso della scimmia...
A cura di Redazione Labaroviola
11 giugno 2019 15:28
Paul Pogba, ha raccontato al Times un aneddoto che faceva riferimento ad una partita giocata contro la Fiorentina: “Ero appena uscito dalla panchina e alcune persone hanno fatto il verso della scimmia dietro di me. Allora ho detto: “Perché?”. Così ho dato loro la mia maglietta ed erano davvero felici, e alla fine mi hanno anche applaudito"