Pogba: "A Firenze mi hanno fatto il verso della scimmia. Ero incredulo ma a fine partita..."

Paul Pogba, ha raccontato al Times un aneddoto che faceva riferimento ad una partita giocata contro la Fiorentina: “Ero appena uscito dalla panchina e alcune persone hanno fatto il verso della scimmia...

Paul Pogba, ha raccontato al Times un aneddoto che faceva riferimento ad una partita giocata contro la Fiorentina: “Ero appena uscito dalla panchina e alcune persone hanno fatto il verso della scimmia dietro di me. Allora ho detto: “Perché?”. Così ho dato loro la mia maglietta ed erano davvero felici, e alla fine mi hanno anche applaudito"