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Pogba: "A Firenze mi hanno fatto il verso della scimmia. Ero incredulo ma a fine partita..."

Paul Pogba, ha raccontato al Times un aneddoto che faceva riferimento ad una partita giocata contro la Fiorentina: “Ero appena uscito dalla panchina e alcune persone hanno fatto il verso della scimmia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 giugno 2019 15:28
Pogba: "A Firenze mi hanno fatto il verso della scimmia. Ero incredulo ma a fine partita..." -
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Paul Pogba, ha raccontato al Times un aneddoto che faceva riferimento ad una partita giocata contro la Fiorentina: “Ero appena uscito dalla panchina e alcune persone hanno fatto il verso della scimmia dietro di me. Allora ho detto: “Perché?”. Così ho dato loro la mia maglietta ed erano davvero felici, e alla fine mi hanno anche applaudito"

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