Corvino chiude per il nuovo Pogba: arriva dal Brasile

Corvino è pronto a portare a Firenze Matheus Jesus, che a tutti gli addetti ai lavori ricorda Paul Pogba specie per le caratteristiche fisiche: è un centrocampista di un metro e novanta con uno strapo...

A cura di Redazione Labaroviola 23 febbraio 2017 15:15

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