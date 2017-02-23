Corvino chiude per il nuovo Pogba: arriva dal Brasile
Corvino è pronto a portare a Firenze Matheus Jesus, che a tutti gli addetti ai lavori ricorda Paul Pogba specie per le caratteristiche fisiche: è un centrocampista di un metro e novanta con uno strapo...
A cura di Redazione Labaroviola
23 febbraio 2017 15:15
Corvino è pronto a portare a Firenze Matheus Jesus, che a tutti gli addetti ai lavori ricorda Paul Pogba specie per le caratteristiche fisiche: è un centrocampista di un metro e novanta con uno strapotere fisico impressionante. Secondo Gianluca Di Marzio, la Fiorentina è pronta a chiudere con il Ponte Preta per il giocatore per una cifra intorno ai 2 milioni di euro. Corvino ha bruciato la concorrenza di top club come Borussia Dortmund e Atletico Madrid.