Pogba dopato, la Juventus è sicura al 100% di aver agito correttamente con il francese. Solo un errore per loro

Secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, la Juventus analizza la situazione dopo l’esplosione del caso Pogba che è stato trovato positivo al testosterone dopo la prima giornata contro l’Udinese. Il club è sereno ma un pizzico di irritazione è inevitabile: la Juve è convinta di non aver fatto nulla di sbagliato e di aver sempre agito nel rispetto delle regole.

Perciò si attenderà innanzitutto l’esito delle controanalisi, dopodiché si cercherà di capire se il giocatore in questi mesi possa aver commesso qualche ingenuità, magari prendendo inavvertitamente qualche farmaco contenente sostanze dopanti. La Juventus sa che cosa gli ha dato e come lo ha curato in questi mesi, ma non può avere certezze su eventuali interventi esterni. Per questo vuole vederci chiaro prima di prendere una posizione.

