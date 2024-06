Pogba schock: “Paul Pogba non esiste più è finita, non so più chi sono il calcio era la mia vita”

Paul Pogba sta facendo i conti con la squalifica per doping che lo terrà lontano dai campi fino al 2027. Una vicenda che ha scosso notevolmente il francese, come dimostrano le dichiarazioni rilasciate in un’intervista risalente a circa 9 mesi fa (periodo successivo al verdetto) e ora pubblicata dal social hietip.sports: “È finita, Paul Pogba non esiste più” Il media “The Guardian Nigeria’ ha poi reso pubbliche una parte più ampia delle dichiarazioni rilasciate da Pogba: “Già non so più chi sono. Il calcio era la mia vita, e la mia passione. Ma ora sembra che mi sono perso. Tutto ciò che ho costruito nella mia carriera professionistica mi è stato tolto”. Lo riporta Eurosport

