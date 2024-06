Altre due amichevoli per la Fiorentina di Palladino, una contro l’Hull City e l’altra contro il Friburgo

La Fiorentina annuncia altre due amichevoli estive dopo quelle già annunciate nelle scorse settimane insieme alla date del ritiro estivo. Oggi la Fiorentina ha annunciato che verrà disputata un altra amichevole in Inghilterra il 30 Luglio alle 20:45 contro l’Hull City al MKM Stadium di Hull, l’altra amichevole in programma che probabilmente sarà anche l’ultima verrà disputata il 10 Agosto alle 15:30 al Europa Park Stadion di Friburgo proprio contro il Friburgo. Questi dunque i primi impegni non ufficiali della Fiorentina di Palladino che verrà presentato oggi al Viola Park

