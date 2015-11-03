Notizie Hull City Fiorentina

Palladino dritto al punto: "Persi tanti giocatori, serve completare la rosa al più presto"
30 luglio 2024 23:24
Terracciano horror contro l'Hull City, sicuri che il portiere non sia una priorità sul mercato?
30 luglio 2024 22:56
TOP E FLOP FIORENTINA: DODÒ ATTACCA BENE, KEAN SI MUOVE BENE. PAPERE DI TERRACCIANO
30 luglio 2024 22:39
Altre due amichevoli per la Fiorentina di Palladino, una contro l'Hull City e l'altra contro il Friburgo
25 giugno 2024 12:01
Grosicki: "Sono deluso, avevo trovato l'accordo con la Fiorentina in dieci minuti. Poi non so perchè è saltato tutto"
06 settembre 2017 14:05
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