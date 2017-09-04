Dal Portogallo, la Fiorentina ha cercato di prendere Kamil Grosicki, centrocampista polacco di 29 anni dell'Hull City

Secondo quanto riportato da Sky Sport Portogallo il centrocampista di proprietà dell'Hull City era un obiettivo di mercato viola

Secondo quanto riportato da Sky Portogallo, la Fiorentina nell'ultima finestra di mercato ha cercato di comprare Kamil Grosicki, il centrocampista 29enne polacco dell'Hull City è stato cercato non solo dalla società viola ma anche da vari club di Bundesliga, ma l'Hull non ha voluto privarsi di un giocatore importante per tentare la risalita in Premier dopo la retrocessione.