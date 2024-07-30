Palladino dritto al punto: "Persi tanti giocatori, serve completare la rosa al più presto"

Il tecnico viola mette da parte la diplomazia ed auspica un rapido completamento della rosa in vista dell'inizio delle gare ufficiali

L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto a fine partita ai microfoni dei giornalisti presenti:

"Oggi tanti aspetti positivi, altri naturalmente da migliorare. Mancano ancora diversi giocatori, altri dovranno arrivare, ma su questo siamo in linea con la società.

C'è grande spirito di squadra, partecipazione e sintonia soprattutto tra Kean e Dodo come abbiamo visto. Abbiamo creato tanto ma dobbiamo finalizzare meglio, essere più cinici. Colpani è un gran giocatore cosi come Kean e sono molto contento del loro acquisto. Andrea può giocare trequartista di destra, può giocare con Nico, mi piacciono però più i principi di gioco che i ruoli fissi.

Milenkovic è venuto a salutarci e ci ha fatto piacere, è un uomo notevole oltre che un giocatore forte.

Ripeto, ci sono principi nuovi, i carichi di lavoro sono stati importanti ma continueremo a lavorare forte anche nella terza parte di preparazione. All'inizio della stagione ufficiale mi auguro saremo al completo, abbiamo perso tanti giocatori, ed ovviamente la squadra va completata. La società sa perfettamente cosa manca, sono sicuro che faranno il possibile.

Terracciano e gli altri portieri stanno lavorando bene, sono contento di loro, l'errore fa parte del gioco. Anche lì abbiamo parlato con la società, loro sanno bene cosa serve e dove dobbiamo intervenire"

Terracciano horror contro l’Hull City, sicuri che il portiere non sia una priorità sul mercato?

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