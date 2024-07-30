Terracciano horror contro l'Hull City, sicuri che il portiere non sia una priorità sul mercato?

Due pesanti infortuni dell'estremo difensore viola sottolineano ancora una volta la necessità di investire in un ruolo cosi delicato

La Fiorentina chiude con un pareggio per 2-2 contro l'Hull City la tournee in Inghilterra. Una partita in sostanziale controllo sino alla girandola di cambi ed alle indecisioni di Terracciano, la prima piuttosto clamorosa, che hanno concesso la rimonta agli inglesi. Sale l'esigenza di alzare l'asticella in un ruolo fondamentale come quello del portiere e con essa i rumors sull'interesse della Fiorentina per diversi profili tra i quali gli esperti De Gea e Szczesny.

TOP E FLOP FIORENTINA: DODÒ ATTACCA BENE, KEAN SI MUOVE BENE. PAPERE DI TERRACCIANO

https://www.labaroviola.com/top-e-flop-fiorentina-dodo-attacca-bene-kean-si-muove-bene-papere-di-terracciano/262462/