TOP E FLOP FIORENTINA: DODÒ ATTACCA BENE, KEAN SI MUOVE BENE. PAPERE DI TERRACCIANO

La Fiorentina ha vinto in amichevole contro l'Hull City, i migliori e i peggiori della formazione viola contro gli inglesi

La Fiorentina ha pareggiato l'ultima amichevole inglese contro l'Hull City con il punteggio di 2-2 grazie ai gol di Dodò e Kean. Ecco top e flop della gara viola

TOP

Dodò: Il terzino brasiliano ha attaccato molto bene, prima ha servito un grande assist per Kean che ha sprecato di testa, un cross con i contagiri. Poi è arrivata la rete proprio su assist di Kean, un gol con un tiro preciso che prima sbatte sul palo e poi si infila in rete. Nel complesso il terzino è sembrato molto a suo agio schierato esterno largo a destra nel 3-4-2-1

Kean: Il centravanti si muove bene, attacca bene e arriva alla conclusione sempre di testa: la prima volta colpisce centralmente su assist di Dodò, la seconda volta è molto bravo e sfiora il gol colpendo la palla in corsa e tra due difensori, la terza volta è quella vincente e segna facendo praticamente un pallonetto di testa. Impacciato palla al piede quando viene servito palla a terra.

Barak: Schierato ancora a centrocampo il ceco gioca una grande partita, è il vero e proprio centro del gioco viola, anche se è strano a dirsi ma è cosi. Si va a prendere la palla, gioca di prima, viene cercato, imposta ed è preciso tecnicamente

FLOP

Kouamè: Schierato dietro la punta il giocatore ivoriano sbaglia tanto, spesso è in ritardo, impreciso tecnicamente, svirgola tiri e anche nelle scelte non è sempre brillante. La scusante è che magari gioca in un ruolo che non conosce benissimo

Terracciano: Il portiere non viene mai impegnato fino a quando l'Hull City non tira in porta, al primo vero tiro in porta, su punizione, con un tiro non irresistibile, il portiere viola fa una vera e propria papera su tiro centrale e di facile lettura. Il portiere si bucare in maniera imbarazzante. Sul secondo gol subito è sfortunato nella ribattuta e si fa autogol con la palla che sbatte sul pallo, colpisce il portiere e si infila in rete

Mandragora: Il centrocampista si vede pochissimo e non entra mai nel vivo della manovra

NICO GONZALEZ PIACE MOLTO ALL'ATALANTA, LE ULTIME

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