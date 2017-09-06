Grosicki: "Sono deluso, avevo trovato l'accordo con la Fiorentina in dieci minuti. Poi non so perchè è saltato tutto"

Non sono affatto contento. I miei procuratori mi hanno preso in giro. Era tutto fatto con la Fiorentina, poi?" così Kamil Grosicki

Il centrocampista dell'Hull City e della nazionale polacca Kamil Grosicki ha parlato ai media inglesi, queste le sue parole: "Sono deluso da quest'estate, i miei agenti non hanno fatto quanto avevano promesso. L'anno scorso volevo trasferirmi in Francia, e loro mi hanno detto che quest'anno sarebbe andata meglio. Avevo molti club su di me, soprattutto dalla Premier League: ero vicino al WBA, e mi aveva cercato il Crystal Palace. Sono stato vicino anche alla Fiorentina: avevamo trovato un accordo in dieci minuti, poi non so perché non si sia fatto nulla".