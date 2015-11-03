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Notizie Friburgo Fiorentina

TOP E FLOP FIORENTINA: KEAN INVENTA, DODÒ INCANTA, BENE AMRABAT. MALINO PARISI E SOTTIL

10 agosto 2024 18:29

Altre due amichevoli per la Fiorentina di Palladino, una contro l'Hull City e l'altra contro il Friburgo

25 giugno 2024 12:01

TMW, la Fiorentina sta per offrire 10 milioni di euro al Friburgo per Sallai, esterno classe 1997

05 maggio 2023 14:29

Nazione, Fiorentina su Sallai, rapporti buoni con il mercato tedesco. Profilo ideale per Italiano

24 dicembre 2022 09:06

La Fiorentina ha messo gli occhi su Grifo? Il Friburgo vuole 15 milioni di euro per venderlo

20 novembre 2022 13:42

Tuttosport, la Fiorentina vuole Grifo già a gennaio, servono almeno 15 milioni. Concorrenza Lazio

18 novembre 2022 09:31

Il Bayern Monaco non si smentisce. Risultato omologato nonostante fossero 12 in campo

08 aprile 2022 15:51

TMW, Fiorentina e Sampdoria su Grifo. Può lasciare il Friburgo e approdare in Serie A

16 giugno 2021 10:33

Grifo: "Non ho mai rifiutato la Fiorentina, semplicemente sono rimasto al Friburgo. È stata la scelta giusta"

13 novembre 2020 22:19

Corriere Fiorentino, la Fiorentina cerca un centrale d'impostazione: Vertonghen e Koch nel mirino

02 giugno 2020 10:57

Grifo: "Fiorentina? Mai avuti contatti con i viola. Serie A? Per un calciatore come me è il top"

20 maggio 2020 20:32

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