Notizie Friburgo Fiorentina

TOP E FLOP FIORENTINA: KEAN INVENTA, DODÒ INCANTA, BENE AMRABAT. MALINO PARISI E SOTTIL
10 agosto 2024 18:29
Altre due amichevoli per la Fiorentina di Palladino, una contro l'Hull City e l'altra contro il Friburgo
25 giugno 2024 12:01
TMW, la Fiorentina sta per offrire 10 milioni di euro al Friburgo per Sallai, esterno classe 1997
05 maggio 2023 14:29
Nazione, Fiorentina su Sallai, rapporti buoni con il mercato tedesco. Profilo ideale per Italiano
24 dicembre 2022 09:06
La Fiorentina ha messo gli occhi su Grifo? Il Friburgo vuole 15 milioni di euro per venderlo
20 novembre 2022 13:42
Tuttosport, la Fiorentina vuole Grifo già a gennaio, servono almeno 15 milioni. Concorrenza Lazio
18 novembre 2022 09:31
Il Bayern Monaco non si smentisce. Risultato omologato nonostante fossero 12 in campo
08 aprile 2022 15:51
TMW, Fiorentina e Sampdoria su Grifo. Può lasciare il Friburgo e approdare in Serie A
16 giugno 2021 10:33
Grifo: "Non ho mai rifiutato la Fiorentina, semplicemente sono rimasto al Friburgo. È stata la scelta giusta"
13 novembre 2020 22:19
Corriere Fiorentino, la Fiorentina cerca un centrale d'impostazione: Vertonghen e Koch nel mirino
02 giugno 2020 10:57
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