Come riporta TMW, blitz della Fiorentina per Roland Sallai. L’attaccante del Friburgo è un’idea dei viola che a breve potrebbero formulare un’offerta da circa 10 milioni. Lavori in corso. La Fiorentina si muove concretamente per Sallai, si tratta di un esterno che può giocare anche come attaccante centrale, giocatore ungherese classe 1997 che milita anche in nazionale.

IL PENSIERO DI ENZO BUCCHIONI