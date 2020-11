Grifo: “Non ho mai rifiutato la Fiorentina, semplicemente sono rimasto al Friburgo. È stata la scelta giusta”

Vincenzo Grifo, giocatore del Friburgo e della nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

RITORNO IN ITALIA “Ci ho sempre pensato, ma restare in Germania è stata la scelta giusta. Là ho la mia famiglia, una bella squadra dove mi trovo bene e sto dando il massimo”.

NO ALLA FIORENTINA “Non ho detto di no, semplicemente sono rimasto al Friburgo dove l’allenatore mi sostiene e posso fare bene. La volontà di giocare in Serie A c’è, l’obiettivo per tutti è andare a giocare in un grande club, ma per adesso voglio continuare così al Friburgo”.

