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Notizie Grifo Fiorentina

La Fiorentina ha messo gli occhi su Grifo? Il Friburgo vuole 15 milioni di euro per venderlo

20 novembre 2022 13:42

Sabatini: “Grifo sarebbe la ciliegina ma alla Fiorentina manca proprio la torta e Luis Alberto lo prenderei subito”

18 novembre 2022 17:16

Tuttosport, la Fiorentina vuole Grifo già a gennaio, servono almeno 15 milioni. Concorrenza Lazio

18 novembre 2022 09:31

TMW, Fiorentina e Sampdoria su Grifo. Può lasciare il Friburgo e approdare in Serie A

16 giugno 2021 10:33

Grifo: "Non ho mai rifiutato la Fiorentina, semplicemente sono rimasto al Friburgo. È stata la scelta giusta"

13 novembre 2020 22:19

Grifo: "Vicino alla Fiorentina nell'estate del 2019 ma poi i viola presero Ribery e Boateng"

13 novembre 2020 09:38

Grifo: "Fiorentina? Mai avuti contatti con i viola. Serie A? Per un calciatore come me è il top"

20 maggio 2020 20:32

TMW, l'Hoffenheim valuta Grifo 10 milioni. Probabile la sua permanenza nel club tedesco

12 agosto 2019 19:03

Gazzetta, nella lista monitorata dai viola c'è anche Grifo dell'Hoffenheim

09 agosto 2019 10:05

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