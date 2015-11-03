Notizie Grifo Fiorentina

La Fiorentina ha messo gli occhi su Grifo? Il Friburgo vuole 15 milioni di euro per venderlo
20 novembre 2022 13:42
Sabatini: “Grifo sarebbe la ciliegina ma alla Fiorentina manca proprio la torta e Luis Alberto lo prenderei subito”
18 novembre 2022 17:16
Tuttosport, la Fiorentina vuole Grifo già a gennaio, servono almeno 15 milioni. Concorrenza Lazio
18 novembre 2022 09:31
TMW, Fiorentina e Sampdoria su Grifo. Può lasciare il Friburgo e approdare in Serie A
16 giugno 2021 10:33
Grifo: "Non ho mai rifiutato la Fiorentina, semplicemente sono rimasto al Friburgo. È stata la scelta giusta"
13 novembre 2020 22:19
Grifo: "Vicino alla Fiorentina nell'estate del 2019 ma poi i viola presero Ribery e Boateng"
13 novembre 2020 09:38
Grifo: "Fiorentina? Mai avuti contatti con i viola. Serie A? Per un calciatore come me è il top"
20 maggio 2020 20:32
TMW, l'Hoffenheim valuta Grifo 10 milioni. Probabile la sua permanenza nel club tedesco
12 agosto 2019 19:03
Gazzetta, nella lista monitorata dai viola c'è anche Grifo dell'Hoffenheim
09 agosto 2019 10:05
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