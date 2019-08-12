TMW, l'Hoffenheim valuta Grifo 10 milioni. Probabile la sua permanenza nel club tedesco

La Fiorentina ha avuto un contatto per Vincenzo Grifo, ala dell'Hoffenheim e della nazionale italiana. Alla ricerca di esterni offensivi, i viola hanno sondato il terreno, ricevendo però picche: la va...

A cura di Redazione Labaroviola 12 agosto 2019 19:03

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