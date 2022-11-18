Sabatini: “Grifo sarebbe la ciliegina ma alla Fiorentina manca proprio la torta e Luis Alberto lo prenderei subito”

Negli ultimi giorni Grifo e Luis Alberto sono stati accostati fortemente alla Fiorentina: il centrocampista della Lazio ha un rapporto ormai ai minimi termini con Maurizio Sarri

A cura di Redazione Labaroviola 18 novembre 2022 17:16

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