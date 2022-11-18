Sabatini: “Grifo sarebbe la ciliegina ma alla Fiorentina manca proprio la torta e Luis Alberto lo prenderei subito”
Negli ultimi giorni Grifo e Luis Alberto sono stati accostati fortemente alla Fiorentina: il centrocampista della Lazio ha un rapporto ormai ai minimi termini con Maurizio Sarri
Sandro Sabatini è intervenuto a Radio Sportiva per rispondere ad alcune domande di ascoltatori. Ha parlato anche del mercato di gennaio in riferimento proprio alla Fiorentina e le indiscrezioni delle ultime ore, queste le sue parole:
"Mercato Fiorentina? Grifo ha delle caratteristiche che con Nico Gonzalez, Ikonè, Sottil, Kouamè la Fiorentina è coperta: non so se Grifo rappresenta il giocatore giusto, mi sembrerebbe la ciliegina sulla torta ma alla Fiorentina serve proprio la torta.
Nico? Non sottovalutiamo la notizia di ieri che Nico non giocherà il Mondiale: c'è da capire come si ripresenterà a gennaio. Le storie come quella del giocatore della Fiorentina sono abbastanza comuni, simile a quella di Pogba nella Juventus.
Luis Alberto possibile? Io lo prenderei di corsa in tutte le squadre."
SUBITO DAL PRIMO MINUTO I DUE GIOCATORI DELLA FIORENTINA
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