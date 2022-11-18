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Amichevoli internazionali, Luka Jovic e Nikola Milenkovic titolari nella sfida contro il Bahrain

Entrambi i serbi di proprietà della Fiorentina partiranno titolari nell'amichevole della Serbia contro il Bahrain

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 novembre 2022 16:37
Amichevoli internazionali, Luka Jovic e Nikola Milenkovic titolari nella sfida contro il Bahrain -
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Amichevoli internazionali, Luka Jovic e Nikola Milenkovic titolari nella sfida contro il Bahrain

Mancano ormai pochi giorni all'avvio del mondiale in Qatar e le nazionali proseguono con le amichevoli di preparazione. Oggi tocca alla Serbia che affronterà il Bahrain con il ct Stojković che ha schierato dal primo minuto entrambi i giocatori della Fiorentina, Nikola Milenkovic e Luka Jovic. Di seguito il tweet con la formazione completa:

  REPORT MEDICO SU NICO GONZALEZ

https://www.labaroviola.com/il-report-medico-su-nico-gonzalez-lesione-di-secondo-grado-al-bicipite-femorale-sinistro/193001/

 

 

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