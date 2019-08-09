Gazzetta, nella lista monitorata dai viola c'è anche Grifo dell'Hoffenheim

Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, nella lista di giocatori monitorata dai dirigenti della Fiorentina c'è anche Vincenzo Grifo. L'azzurro convocato anche più volte in Nazionale ha giocat...

Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, nella lista di giocatori monitorata dai dirigenti della Fiorentina c'è anche Vincenzo Grifo. L'azzurro convocato anche più volte in Nazionale ha giocato poco nei mesi all'Hoffenheim mentre si è reso protagonista nel prestito al Friburgo. Egli è un trequartista, attaccante esterno con tanta fantasia e duttilità ed ha un contratto con la società tedesca in scadenza nel 2022.