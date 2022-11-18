Tuttosport, la Fiorentina vuole Grifo già a gennaio, servono almeno 15 milioni. Concorrenza Lazio

Da capire se il Friburgo ora che il calciatore è esploso se ne priverà

Grifo è l'unico giocatore nella storia della Nazionale a non aver mai giocato per un club italiano (per la “sola” Serie A condivide questa caratteristica con Marco Verratti e Wilfried Gnonto) e chissà mai che questo “buco” si possa riempire ora che davvero ha raggiunto una evidente maturità tecnica. In passato ci sono stati alcuni timidi sondaggi, con la Fiorentina e la Lazio a mostrare il maggiore interesse: proprio il club viola, alla ricerca di esterni che abbiano anche il gol nel repertorio, potrebbe tentare l'affondo già a gennaio mettendo comunque in conto di spendere almeno 15 milioni di euro.

Resta da vedere, però, se il Friburgo deciderà di privarsene dopo averlo aspettato così a lungo: prelevato dal Karlsruhe, dove ha iniziato nel settore giovanile per poi passare al club del Baden-Wuttenberg che, a sua volta, lo ha girato in prestito al Borussia Mönchengladbach e all'Hoffenheim in attesa che acquisisse la fiducia nelle proprie qualità e che completasse la maturazione tecnica. Lo scrive Tuttosport.

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