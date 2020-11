Dal Brasile: Accordo raggiunto fra Pedro e Flamengo. Per il brasiliano pronto un contratto di 5 anni

Come scritto da Globo Esporte, noto canale mediatico brasiliano, Pedro ed il Flamengo hanno raggiunto un accordo per il rinnovo quinquennale del contratto. La società rossonera, dopo aver prolungato il prestito di Thiago Maia, è pronta per tornare a parlare del riscatto con la Fiorentina.

I rubro-negro vorrebbero dilazionare il pagamento in 6 rate da 2,33 milioni a partire dal 2021, per raggiungendo così i 14 milioni stabiliti a Gennaio 2020. I 2 milioni di euro pagati inizialmente per il prestito non verranno detratti.

La società carioca, a causa della pandemia, sarebbe in difficoltà a rispettare gli accordi precedentemente stabiliti, per questo starebbe provando ad abbassare il valore delle rate del 2021 e aumentare quelle successive, sperando in una ripresa economica in tempi brevi.

La trattativa escluderebbe la possibilità di esercitare l’opzione di contro-riscatto, ma la Fiorentina avrà la precedenza in caso di una vendita futura: in questo caso, se il Flamengo riceverà un’offerta, la Fiorentina avrà l’occasione per pareggiarla, anche se Pedro avrà l’ultima parola.

