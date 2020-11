Pedullà: “Piatek alla Fiorentina? Non esiste trattativa per ora. Impensabile che si spendano 25 milioni a gennaio”

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato in diretta a Sportitalia nel corso della trasmissione Calcio e Mercato, queste le sue parole su un possibile arrivo alla Fiorentina di Piatek, attaccante dell’Herta Berlino:

“Piatek alla Fiorentina a gennaio? In questo momento non esiste nessuna trattativa per portarlo a Firenze quindi parlarne è prematuro. La vedo comunque difficile perché i tedeschi vogliono far ritornare i soldi dell’investimento fatto lo scorso anno e pensare che una squadra spenda 25 milioni di euro in questo gennaio, con quello che stiamo vivendo, la vedo veramente fuori da ogni logica”

