TuttoSport titola: "Il Friburgo è interessato a Fabbian, il centrocampista può già lasciare Firenze"

Il centrocampista già riscattato dal Bologna può partire di nuovo

La Fiorentina ha appena festeggiato il traguardo della salvezza, ma si trova già a gestire una situazione di mercato dai tratti decisamente insoliti. Con la fine del campionato è scattato il riscatto obbligatorio per Marco Brescianini e Giovanni Fabbian, che diventano così a tutti gli effetti due calciatori di proprietà del club viola.

Tuttavia, lo scenario che si prospetta ha del clamoroso: entrambi i centrocampisti rischiano di fare le valigie prima del tempo e lasciare Firenze già nel corso di questa sessione estiva. Nonostante l'investimento economico, nessuno dei due è riuscito a lasciare il segno o a convincere l'ambiente nei mesi trascorsi al Franchi, spingendo la società a valutare un'immediata separazione.

Per quanto riguarda l'ex mezzala del Bologna, si sta aprendo una pista concreta lontano dall'Italia. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, su Fabbian si sarebbero accesi i riflettori del Friburgo. Per il giovane talento potrebbe quindi profilarsi un'esperienza in Bundesliga, trasferendosi in un club ambizioso che ha recentemente sfiorato la gloria continentale, arrendendosi solo nella finale di Europa League contro l'Aston Villa.