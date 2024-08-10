TOP E FLOP FIORENTINA: KEAN INVENTA, DODÒ INCANTA, BENE AMRABAT. MALINO PARISI E SOTTIL

La Fiorentina pareggia col Friburgo 2-2 con la formula particolare di 3 tempi di gioco da 45 minuti. Praticamente tutti i viola in campo

La Fiorentina di Palladino ha giocato e pareggiato 2-2 in amichevole contro il Friburgo, in gol sono andati Kean e Mandragora, che ha realizzato un calcio di rigore. Una buona prova anche se i ritmi sono sembrati troppo bassi. Ecco top e flop per quanto riguarda la formazione viola

TOP

Kean: Il gol segnato è una perla, punta il diretto avversario, doppio passo, lo supera, poi finta a ingannare il secondo difensore, salta anche lui e gol con la palla che passa sotto le gambe del portiere. Una meraviglia. Il centravanti italiano bravo anche quando deve difendere la palla e far guadagnare metri ai compagni

Dodò: Il terzino brasiliano è un treno quando deve viaggiare sulla fascia destra, grazie a lui arriva il rigore perchè ubriaca letteralmente il difensore che è costretto a metterlo a terra con un fallo. Ma nel complesso la sua partita è molto positiva perchè con questo modulo può dedicarsi maggiormente ad attaccare

Amrabat: Una piacevole sorpresa. Viene convocato per la prima volta da Palladino quando era stato escluso per tutto il ritiro estivo e le amichevoli pre campionato, vuole andare al Manchester ma nell'attesa è un giocatore viola e giustamente Palladino lo sfrutta. Gioca la sua prima amichevole e fa bene, non solo in fase di interdizione (il suo forte) ma anche in fase di impostazione dove trova spesso i giusti varchi e sempre con grande precisione. Sostituito al minuto 59

FLOP

Sottil: Nel primo tempo non trova la porta dopo un grande assist di Dodò e da posizione molto favorevole. Sembra non trovare quasi mai la giusta posizione in campo, fa sempre qualche tocco di troppo che gli fa perdere tempi di gioco e spazi, non sempre fa la scelta giusta

Parisi: Migliora nella parte finale della partita ma fa diversi errori tecnici e concettuali, perde alcuni palloni che uno come lui non può e non deve perdere. Sul finale dei 90 minuti ha anche la possibilità di andare a segno ma tira centralmente da buona posizione

Colpani: Si vede poco, anzi meno di poco. Non entra mai realmente in partita anche se cerca sempre di darsi da fare, emblematico quando sbaglia uno stop facile dopo una bella apertura di Amrabat. Deve ancora ambientarsi nel contesto viola

LA ROMA VUOLE KAYODE

https://www.labaroviola.com/da-roma-scrivono-la-roma-avrebbe-chiesto-kayode-ai-viola-per-dare-a-de-rossi-il-terzino-richiesto/263721/