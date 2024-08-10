Da Roma scrivono: "La Roma avrebbe chiesto Kayodé ai viola per dare a De Rossi il terzino richiesto"

Il club giallorosso ha individuato in Kayodé il rinforzo perfetto per rendere più agguerrita la fascia giallorossa

Come riportato dal portale giallorosso Il Romanista.it, la Roma avrebbe iniziato le trattative per chiedere ai viola il terzino azzurro Kayodé che ha impressionato nella scorsa stagione. Il tecnico De Rossi ha chiesto alla società un terzino e il giovane gigliato sarebbe in pole position tra i preferiti dei giallorossi. La Roma pensa di inserire Bove e 10 milioni di euro per convincere Commisso a far partire il suo gioiello.

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