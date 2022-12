Nazione, Fiorentina su Sallai, rapporti buoni con il mercato tedesco. Profilo ideale per Italiano

Come forte è anche il pressing della Lazio su Sallai, esterno del Frigurbo valutato una ventina di milioni. Sul giocatore è comunque andata ad affacciarsi anche la squadra viola e obiettivamente i rapporti con gli operatori del mercato tedesco, da parte dei dirigenti viola, sono piuttosto buoni.Sallai è un esterno offensivo molto duttile, può lavorare sulla fascia ma anche le qualità per posizionarsi al centro, come punta centrale. Passaporto, questo, che fa coincidere alla perfezione le doti del giocatore con le esigenze della Fiorentina di Italiano. Lo scrive La Nazione.

