Corriere Fiorentino, l’ultima idea per il nuovo Franchi è una copertura inclinata per ridurre l’impatto

Ecco la nuova ipotesi per scongiurare un eccessivo impatto visivo

Una copertura «leggermente inclinata» sul nuovo stadio Franchi? È la nuova ipotesi in campo per scongiurare l’eccessivo impatto visivo degli impianti fotovoltaici che dovranno alimentare la rinnovata casa della Fiorentina. Se la nuova soprintendente Antonella Ranaldi nei giorni scorsi aveva segnalato in un’intervista a Repubblica che i pannelli fotovoltaici previsti dal progetto sul Franchi avrebbero un impatto eccessivo per chi osserverà la città dall’alto, ad esempio da Settignano, sarebbe stata proprio la stessa soprintendenza ad aggiungere nel novero delle ipotesi questa nuova possibile soluzione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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