Labaro Viola

Corriere Fiorentino, l’ultima idea per il nuovo Franchi è una copertura inclinata per ridurre l’impatto

Ecco la nuova ipotesi per scongiurare un eccessivo impatto visivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 dicembre 2022 08:36
Corriere Fiorentino, l’ultima idea per il nuovo Franchi è una copertura inclinata per ridurre l’impatto -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Firenze
Franchi
Condividi

Corriere Fiorentino, l’ultima idea per il nuovo Franchi è una copertura inclinata per ridurre l’impatto

Una copertura «leggermente inclinata» sul nuovo stadio Franchi? È la nuova ipotesi in campo per scongiurare l’eccessivo impatto visivo degli impianti fotovoltaici che dovranno alimentare la rinnovata casa della Fiorentina. Se la nuova soprintendente Antonella Ranaldi nei giorni scorsi aveva segnalato in un’intervista a Repubblica che i pannelli fotovoltaici previsti dal progetto sul Franchi avrebbero un impatto eccessivo per chi osserverà la città dall’alto, ad esempio da Settignano, sarebbe stata proprio la stessa soprintendenza ad aggiungere nel novero delle ipotesi questa nuova possibile soluzione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, TMW, SFUMA L’OPERAZIONE BOGA PER LA FIORENTINA PERCHÈ IL MARSIGLIA È DISPOSTO A COMPRARLO SUBITO

https://www.labaroviola.com/tmw-sfuma-loperazione-boga-per-la-fiorentina-perche-il-marsiglia-e-disposto-a-comprarlo-subito/196862/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok