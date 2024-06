Palladino: “La difesa sarà a 3. Ho parlato con tutti i giocatori tranne Ikonè. Acquisti e cessioni condivisi”

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dal Viola Park, il nuovo tecnico della Fiorentina ha risposto per la prima volta per le domande dei giornalisti:

“Essere in questa società è grande motivo di orgoglio, sono emozionato ma prima di tutto voglio ringraziare il Monza perchè è grazie a loro se sono qui. Berlusconi ha creduto in me, gli sarà grato per tutta la vita, cosi come Galliani che mi ha insegnato fuori e dentro dal campo. Mi rendo conto di essere arrivato in una grande società con tanti tifosi.

Sono arrivato preparatissimo, la Fiorentina è una grande squadra, Italiano è stato bravo perchè è arrivato ad obiettivi fantastici creando una grande ossatura. Il percorso va portato avanti, la rosa è forte, c’è sintonia con la società, parliamo ogni giorno, stiamo parlando per costruire la squadra, siamo in perfetta sintonia.

Ho parlato con tutti i giocatori, li ho chiamati tutti, dal primo all’ultimo. Per me è importante arrivare prima all’uomo e poi al calciatore, ho bisogno di parlare con loro, a volte mi danno anche delle idee. Li ho sentiti tutti carichi, è stata una stagione intensa, con tante partite, ho sentito i giocatori carichi. Il Viola Park è bellissimo, è il miglior centro sportivo che io abbia mai visto, il presidente ha costruito qualcosa di unico, voglio citare anche Barone che ha messo il cuore in questo centro sportivo.

Siamo in una fase di valutazione di tutti i giocatori, dopo aver fatto tutto questo possiamo entrare nei dettagli, siamo molto motivati, vogliamo fare bene. La nostra squadra deve aver voglio di giocare bene, di comandare la partita, deve sapersi divertire. Per quanto riguarda il sistema di gioco io non sono un integralista, mi piace cambiare, non credo in un solo sistema di gioco ma credo nei principi. La Fiorentina ha grandi giocatori, la mia idea è giocare con la difesa a 3, partire con il 3-4-3, ma possiamo anche cambiare nel corso del tempo in base alla caratteristiche della squadra avversaria ma l’ossatura iniziare è quella della difesa a 3.

C’è grande confronto quotidiano, il confronto è motivo di crescita, stiamo ragionando su tutto. L’attaccante sappiamo bene che determina sia a livello tecnico che di risultati. So benissimo che a Firenze sono passati attaccanti di un certo valore, sappiamo dove poter andare ad attingere, spero che qualcosa possa arrivare. Non vedo l’ora di conoscere Commisso, l’ho sentito solo una volta ma mi dicono sia una grande persona.

Ho parlato con Beltran, lui può giocare sotto punta come ha fatto la scorsa stagione e può giocare anche punta, lui è molto disponibile, è un ragazzo molto mentalizzato e aperto, mi piacciono le sue caratteristiche. La bravura di ogni allenatore è quella di mettere a disposizione i giocatori per poter far bene, non farò mai un nome specifico ma parlerò sempre di caratteristiche.

Ho parlato anche con Terracciano, sappiamo che abbiamo dei grandi portieri, siamo contenti, lo scorso anno ha fatto la miglior stagione della sua carriera, con la società c’è grande confronto e vediamo cosa può accadere con i portieri.

Con la squadra mi piacerebbe mettere dei piccoli obiettivi di squadra, l’Europa in questi anni ha visto dei grandi percorsi della Fiorentina, noi cercheremo di fare il nostro meglio. Darò tutto per questa società, qui c’è tutto per poter costruire qualcosa di importante. Da qui al 30 giugno stiamo facendo delle valutazioni per i rinnovi e lo saprete a breve quali sono state le nostre decisioni.

Nico determina, è carico, è motivato, è un ragazzo vero, la sua posizione è quella di giocare a destra con il piede invertito ma può giocare ovunque. C’è grande passione in questa città, ho sempre incontrato tanti tifosi che mi hanno dal primo momento caricato, mi danno responsabilità ed è bello, io ci metto passione e amore insieme allo staff e alla società.

Credo tanto nei giovani, ho chiamato anche loro, loro sono il futuro, mi piace lavorare molto con loro, a Monza ho lavorato molto con i giovani, ho parlato anche con Galloppa che li ha allenati, di loro devo sapere tutto, loro saranno con me in ritiro e di comune accordo.

Stiamo lavorando con la società per poter prendere dei giocatori di qualità perchè la qualità fa la differenza, anche per quanto riguarda le uscite, ci sarà massima condivisione con la società sui giocatori che verranno ceduti in questa sessione di mercato.

Il mio secondo sarà Stefano Citterio e il mio collaboratore sarà Peluso, la società mi ha messo a disposizione tanti grandi professionisti che lavoreranno al meglio con me.

Non sono riuscito a mettermi in contatto con Ikonè, so che c’è una questione aperta, nei prossimi giorni vedremo cosa accadrà.

Questa squadra ha una grande ossatura, non ho messo paletti con la società su giocatori da tenere in ogni modo, nel mercato può succedere di tutto. Ho parlato con tutti i giocatori ed ho percepito grande unione tra tutti i ragazzi. Sottil è un giocatore molto forte, sono giocatori che quando affronti hanno qualità e fantasia, Sottil ha tutto per poter essere un giocatori ad alto livello, su quello mi prendo io la responsabilità, ho trovato un ragazzo maturo e motivato. Ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa e mi ha dato dei grandi imput di squadra e individuali. Per me è fondamentale avere l’empatia con i giocatori.

Parisi è perfetto per giocare esterno nel 3-4-3, lui ha gamba, ha strappo, difficile che lui e Biraghi possano coesistere insieme in campo perchè hanno caratteristiche molto simili. Ad oggi penso che non possano giocare insieme ma nel corso della stagione tutto può accadere.

Da piccolo ero simpatizzante per la Fiorentina perchè mi piacevano Rui Costa e Batistuta, nel fantacalcio li prendevo sempre, voglio fare qualcosa di storico per questa città e questi tifosi”

