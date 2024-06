Pedullà: “L’Aston Villa può chiudere per Kayode a 20 più bonus. Ikoné in Qatar? Ballano 2 milioni”

Come ogni sessione di calciomercato, le pillole sulle trattative della Fiorentina targate Alfredo Pedullà–Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì a partire dalle 14.00 alle 15.30, l’esperto di calciomercato parlerà dei temi caldi in ottica mercato del club viola. Di seguito le sue parole:

PALLADINO “Ha grande entusiasmo, mi ha aiutato a smontare alcune notizie come quella su Terracciano. E mi ha aiutato anche sul passaggio dei ruoli e non dei nomi. Se ha scaricato Bonaventura e Castrovilli? Sono d’accordo, la notizia sarebbe se rinnovassero”.

BONAVENTURA “Credo sia una valutazione tecnica. C’è stato un momento dove i rapporti stavano andando avanti, prima dell’annuncio di Palladino, non c’è stato il clic per il rinnovo. E poi le cose sono andate come le stiamo raccontando”.

CASTROVILLI “È il terzo-quarto più pagato della Fiorentina. È reduce da un anno sciagurato, purtroppo, non per colpa sua, quindi non offro 1,6 milioni ma ne offro 1,2″.

IKONÉ “Le parole di Palladino sono già una sentenza. Ikoné ha una trattativa in stato avanzato con due club del Qatar: uno è l’Al Duhail del signor Galtier e di Luis Alberto, l’altro è Al Arabi che ha riempito d’oro Marco Verratti. La problematica è semplice. Quando c’è una manifestazione d’interesse dalle parti del Qatar non ti dicono il club preciso, ma ti dicono che ci sono vari club e fanno l’asta. Alla Fiorentina hanno specificato la presenza dei due club. In entrambi i casi, oggi, entrambi offrono un ingaggio extra large, sui 4.2-4.3 milioni l’anno. Sul cartellino, al momento, non hanno soddisfatto la Fiorentina. Loro offrono 7-8 milioni, la Fiorentina vuole 10-12. Quando Milinkovic-Savic andò, partirono da 30 e sono arrivati a 42. Mi aspetto che questi 2 milioni vengono colmati da parte di uno dei due club, la destinazione è già stata accettata. Dobbiamo attendere con pazienza, magari già prima della fine di questa settimana. Non è un passaggio banale, l’uscita di Ikoné ti libererebbe un posto in entrata. Per loro conta l’attore protagonista, ma il tuo impresario non deve disturbare più di tanto. Per questo, danno maxi ingaggi ma sono un po’ corti per quanto riguarda il prezzo dei cartellini”.

ZANIOLO “Per prudenza è giusto aspettarla fino alla fine. Quindici giorni fa aveva messo l’Atalanta in cima alla lista. Cosa è cambiato? La Fiorentina ha confermato il gradimento, l’Atalanta e il Galatasaray stanno continuando a parlare. Fiorentine e Atalanta sono partite, entrambe, dal prestito con diritto di riscatto. Adesso, invece, l’Atalanta si è spostata su un diritto di riscatto che può facilmente diventare un obbligo. Dunque, finché le cose stanno così, le carte in mano ce l’ha l’Atalanta. Gasperini ha dato l’avallo totale a chiudere l’operazione. Ci sono due variabili: o l’atalanta perde le carte perché stasera scopre di poter andare a prendere uno più forte di Zaniolo, oppure la Fiorentina passa a un prestito con obbligo o un trasferimento a titolo definitivo. Se arrivano i soldi di Ikoné, magari domani puoi andare a chiudere. La Fiorentina c’è sempre stata e c’è, ma quando la Fiorentina sorpasserà ci faremo trovare pronti. Ma al momento non è così”.

KAYODE “Non è vero che la Fiorentina non lo cede a meno di 40 milioni. Non è possibile. Udogie è un paragone che può starci bene, è andato al Tottenham sui 20-25 milioni. Monchi è un grande estimatore, vuole prendere calciatori giovani e lo dimostrano Barrenechea e Illing-Junior. Vuole a tutti i costi Kayode e la prima offerta è di 15 milioni più bonus. La Fiorentina ha risposto che non è una cifra congrua. Se l’Aston Villa alza a 20 più bonus, chiude la trattativa. È un’operazione nata 24-36 ore fa. Non può essere 35 milioni la valutazione di Kayode”.

VRANCKX “Piace, ma non ci sono svolte. I tedeschi devono arrivare alle tue condizioni”.

TESSMAN “Piace molto. Vediamo se lo chiude l’Inter, vediamo le commissioni. Piace a tanti, ma mi hanno detto detto che gli agenti sono esosi”.

PORTIERE “Hanno fatto 200 nomi. Perché Musso? Per fare cosa? A oggi, i portieri della Fiorentina sono Terracciano e Christensen. Il Genoa è su altri profili. Poi guardiamo il giro dei portieri. Lazio ne ha troppi, Milan è a posto, Napoli idem, stessa cosa l’Inter. Dove va Terracciano? Prima di dare il nome di un altro portiere, devi dirmi dove va. La Roma ha un fenomeno tra i pali. Maignan, Provedel, Szczesny o Di Gregorio, Svilar, Meret, Sommer. È normale che non sia il migliore o sia il meno talentoso dei primi otto portieri in Italia. La Fiorentina ora deve migliorare l’attaccante. Questa deve essere la priorità, poi gli altri ruoli decentemente coperti non sono un problema: punta, esterno e poi andiamo a ritroso”.

