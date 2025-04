Roma-Juve, 1-1 all’Olimpico. Classifica corta, Fiorentina ottava ma a soli 4 punti dalla Champions

Parità e ritmo all’Olimpico. Aperta dalla rete di Locatelli, la contesa tra Roma e Juve si è chiusa sul risultato di 1-1 per effetto della rete di Eldor Shomurodov che al 49′ ha fissato definitivamente il parziale.

L’inizio della Juventus è arrembante. Nei primi quindici minuti gli ospiti pigiano il pedale sull’acceleratore e, pur non creando occasioni clamorose, si fa vedere minacciosa dalle parti di Svilar. Il pressing ultra offensivo degli uomini di Tudor si concretizza in una conclusione di Weah respinta dall’estremo difensore giallorosso e in un paio di potenziali occasioni non perfezionate da Nico Gonzalez e Vlahovic. La Roma ‘incassa’ ma non è tramortita e cresce con il passare dei minuti. Cristante colpisce a botta sicuro su un ottimo ‘ricamo’ di Dovbyk, Kalulu si supera e riesce a chiudere. Dopo qualche giro di lancetta è la volta di Nico Gonzalez che di testa chiama agli straordinari Svilar: il portiere della Roma è molto bravo a respingere il pallone sulla traversa con un intervento in contro tempo. Dopo qualche minuto è il turno dei giallorossi: El Shaarawy elude la marcatura di Kalulu e di testa scheggia il palo. Quando tutto lascia presagire che il primo tempo possa chiudersi a reti bianche, è una sventola di Locatelli in contro balzo a pescare il jolly e a sbloccare il parziale. Nella ripresa, però, la Roma ha il merito di lievitare sin dai primi minuti di gioco. Gettato nella mischia, Shomurodov impiega 4 minuti a ripagare la scelta di Ranieri, depositando in rete un pallone vagante originato dalla respinta di Di Gregorio su un colpo di testa a botta sicura di Ndicka.

I ritmi fisiologicamente si abbassano e le due squadre sostanzialmente non riescono più ad impensierire i due portieri con continuità. Nel finale l’ingresso in campo di Kolo Muani dà profondità alla squadra di Tudor, ma Svilar è chiamato in causa solo per ordinaria amministrazione. La contesa dunque si chiude senza altri sussulti. Un punto per entrambe le squadre che tiene apertissimi i discorsi per il quarto posto.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 68; Napoli* 64; Atalanta 58; Bologna e Juventus 56, Lazio 55; Roma 53, Fiorentina 52; Milan 48; Udinese e Torino 40; Genoa 38; Como 33; Verona 31; Cagliari 30; Parma 27; Lecce 26; Empoli 24; Venezia* 21; Monza* 15.

*una partita in meno

RIEPILOGO RISULTATI

Genoa-Udinese 1-0

Monza-Como 1-3

Parma-Inter 2-2

Milan-Fiorentina 2-2

Lecce-Venezia domenica 1-1

Empoli-Cagliari domenica 0-0

Torino-Verona domenica 1-1

Atalanta-Lazio domenica 0-1

Roma-Juventus domenica 1-1

Bologna-Napoli lunedì ore 20.45

Lo riporta calciomercato.it

Foto LaPresse