Pedullà: “L’Atalanta può chiudere per Zaniolo. La Fiorentina rimane aggrappata ma solo in prestito”

Nicolò Zaniolo e il suo futuro: c’è una data chiara, domenica 9 giugno quando per la prima volta – autentica sorpresa – abbiamo accostato il nome dell’esterno offensivo classe 1999 all’Atalanta. Ci sono state conferme su conferme, abbiamo sempre tenuto la Fiorentina è in quota dopo quanto avevamo raccontato già lo scorso gennaio. C’è una differenza: la Fiorentina, che resta aggrappata, lo prenderebbe solo in prestito con diritto di riscatto. Mentre l’Atalanta sta parlando con il Galatasaray su una formula che preveda il trasferimento a titolo definitivo oppure l’obbligo di riscatto. Esiste il via libera di Gasperini che gradisce molto Zaniolo, presto avremo la soluzione definitiva. Lo scrive Alfredo Pedullà

