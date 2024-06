Di Marzio: “La Fiorentina sta aspettando dal Qatar i documenti per la cessione di Ikonè”

La Fiorentina è vicina alla cessione di Jonathan Ikoné in Qatar, al Al-Duhail (la stessa squadra dove è andato Luis Alberto). Il club viola sta aspettando i documenti per definire la partenza dell’ex Lille. Arrivato alla Fiorentina nel gennaio del 2022, Ikoné potrebbe ora lasciare il club viola per trasferirsi in Qatar, all’Al-Duhail. Oltre alla squadra di Luis Alberto, su Ikoné c’è anche l’interesse dell’Al-Arabi. Il club viola aspetta però un’offerta ufficiale da parte dell’Al-Duhail. In due anni e mezzo a Firenze Ikoné ha giocato 115 partite con la maglia della Fiorentina, riuscendo a realizzare 12 reti e 13 assist. Lo scrive Gianluca Di Marzio

