Pedullà: “L’Aston Villa offre 15 milioni per Kayode. La Fiorentina ne vuole almeno 22. Trattativa aperta”

La Fiorentina non vorrebbe privarsi di Michael Kayode, il terzino destro classe 2004 che lo scorso ottobre si è legato al club viola fino al 2028. Ma le sirene non mancheranno, anche dalla Premier League, già ci sono stati i primi sondaggi approfonditi. Per esempio, ecco la novità, Kayode piace molto a Monchi e l’Aston Villa ha presentato una prima proposta di 15 milioni più eventuali bonus. La Fiorentina, che in quel ruolo ha Dodò, prenderebbe in considerazioni offerte con una base di almeno 20 milioni a salire più bonus. Kayode ha altri pretendenti, ma è prevedibile che l’Aston Villa faccia un nuovo tentativo. Tra l’altro Monchi ha sbloccato il mercato con l’operazione Douglas Luiz alla Juve in cambio di Barrenechea, Iling e soldi, ora va alla ricerca di nuovi talenti. Lo scrive Alfredo Pedullà

