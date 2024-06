La Gazzetta scrive: “La Fiorentina ha chiesto informazioni su Candreva, è libero a parametro zero”

Quello tra Antonio Candreva e il Monza è un amore platonico da almeno due stagioni. L’estate 2024 potrebbe essere quella dell’evoluzione: da amore platonico a storia concreta. Perché i contatti tra chi cura gli interessi del giocatore della Salernitana e il club brianzolo ci sono da qualche giorno. Contatti informali per capire la disponibilità reciproca e per comprendere i margini dell’operazione.

Candreva ha ancora un anno di contratto con la Salernitana, ma tutti sanno che il club campano sta affrontando una profonda ristrutturazione dopo la retrocessione in B. Normale che Candreva, ancora in perfette condizioni fisiche a 37 anni abbondanti, possa aspirare ancora a giocare in A. Non è un mistero infatti che su di lui abbiano chiesto informazioni anche Como e Fiorentina. Ecco perché il Monza si è mosso con un po’ di anticipo, forte anche delle relazioni intessute negli anni precedenti.

Candreva non dovrebbe avere grossi problemi a trovare il modo di uscire dall’accordo in corso con la Salernitana. Lui gradirebbe giocare al piano di sopra ancora e i campani preferirebbero risparmiare i 400 mila euro da versare entro il 30 giugno per sciogliere il contratto in essere. Una via di mezzo si troverà. Poi dal primo luglio sarà libero e potrà firmare con chi vorrà e il suo cartellino a costo zero affascina diversi club. Lo scrive La Gazzetta dello Sport

