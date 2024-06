Nei mesi scorsi, Mattia Perin era finito nei radar di Pradè come rinforzo per questa stagione. L’estremo difensore però ha sempre e solo voluto la Juventus, nonostante il posto come secondo portiere. Adesso l’ex Genoa rinnoverà fino al 2026 con opzione fino al 2027, pronto a sedersi alle spalle di Di Gregorio, prossimo portiere titolare di Thiago Motta. Su Perin c’era anche Gasperini, che ha deciso di cedere Juan Musso. L’argentino piace molto alla Fiorentina. Lo scrive Tuttosport.