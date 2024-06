Sara Funaro è il nuovo sindaco di Firenze. Battuto al ballottaggio il candidato del centrodestra Schmidt

Firenze ha scelto, il nuovo sindaco della città più bella del mondo sarà Sara Funaro, del Partito Democratico. Al ballottaggio era andata a scontrarsi con il candidato del centrodestra Eike Schmidt che però si è dovuto arrendere al secondo turno. Al primo turno aveva comunque preso meno voti rispetto alla candidata del centrosinistra, al ballottaggio i cittadini di Firenze hanno semplicemente confermato la loro scelta. Le percentuali sono abbastanza schiaccianti, con oltre il il 60% dei voti a favore della Funaro. Per la Fiorentina non cambia nulla, i lavori per il Franchi vanno avanti come previsto.

