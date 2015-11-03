Notizie Funaro Fiorentina

Funaro: "A luglio presenteremo la candidatura del Franchi per gli europei del 2032, siamo pronti per quest'evento"
27 aprile 2026 13:54
Funaro: “Siamo in attesa di conferma per fare i lavori dello stadio in notturna. Stiamo dialogando su questioni tecniche”
17 marzo 2026 15:22
Funaro: “La maxi-trave? È stata rimossa per motivi di sicurezza. I lavori stanno proseguendo”
24 febbraio 2026 16:02
Nazione: “Franchi? Tra Funaro e Joseph Commisso nessun incontro formale”
19 febbraio 2026 09:40
Funaro: "Non ho parlato dello stadio con Joseph, parlo con Ferrari. Con la Fiorentina dialogo aperto"
18 febbraio 2026 13:05
Funaro ricorda Galli: "profonda gratitudine per ciò che ha rappresentato e per le emozioni che ha dato"
09 febbraio 2026 21:26
La Sindaca Funaro ricorda Commisso: “Ha vissuto ogni momento con intensità”
17 gennaio 2026 11:31
Funaro in visita al Franchi: "Le imprese stanno rispettando i tempi, premi per l'accelerazione dei lavori"
09 gennaio 2026 21:54
Funaro: "Andrò io stessa al Franchi per monitorare la situazione, contatti costanti con la Fiorentina"
27 dicembre 2025 11:55
Funaro: "Mi auguro che siano individuati gli autori di questa vergogna, che sono tutto meno che tifosi veri"
07 dicembre 2025 18:17
Funaro: “Incontro con la UEFA positivo. Per gli Europei del 2032 sarà pronta anche la tramvia”
21 novembre 2025 15:46
Ferrari: "A Firenze zero aiuti per lo stadio. Commisso ostacolato, il Comune non ha mai agevolato il progetto"
18 novembre 2025 16:09
Corriere Fiorentino: “Funaro nella sede UEFA per illustrare i lavori del Franchi ma manca il cronoprogramma”
18 novembre 2025 09:31
Funaro sullo stadio: "Ritardi nell'avanzamento dei lavori, ma siamo sicuri che nel 2029 tutto sarà completato"
16 novembre 2025 14:57
Nazione: “Cronoprogramma Franchi atteso da settimane, la pubblicazione arriverà a stretto giro”
13 novembre 2025 07:54
Funaro a Repubblica: "Abituata a dire la verità. Confermo la fine dei lavori nel 2029, collaboreremo con la Fiorentina per il centenario"
29 ottobre 2025 09:44
Funaro sicura: “Lavoreremo affinché la Fiorentina possa continuare a giocare al Franchi”
29 ottobre 2025 09:05
Corriere Fiorentino svela: “Commisso prepara un dossier per la Funaro. All’interno penali e rimborsi”
25 ottobre 2025 09:31
Corriere Fiorentino duro: “Franchi? La sindaca ha ereditato ma le promesse alla fine erano sue”
24 ottobre 2025 09:00
Galli: "Per colpa della Funaro la Fiorentina non può festeggiare il centenario a casa sua, è inaccettabile"
23 ottobre 2025 13:30
Nazione svela: “Franchi? Funaro irritata con gli uffici. La Fiorentina minaccia di non metterci un euro”
23 ottobre 2025 08:22
Sentite Funaro: "Commissario Sessa per gli stadi? Non abbiamo ancora contatti, spero di averli a breve"
29 settembre 2025 12:48
Funaro esalta Kean: "Un calciatore del genere è un orgoglio per Firenze e per la Fiorentina"
09 settembre 2025 22:24
Corriere Fiorentino: “55 milioni per il Franchi, martedì incontro in comune. Manca l’accordo con Commisso”
13 luglio 2025 09:43
Funaro: "Grande rapporto con Commisso, Catherine e Ferrari. Stadio riqualificato obiettivo comune"
22 giugno 2025 09:15
Funaro: “Il comune ha lo stesso interesse della Fiorentina. La collaborazione è fondamentale”
03 giugno 2025 16:32
Funaro in vista di Fiorentina-Betis: "In campo tutte le misure preventive, massima attenzione"
07 maggio 2025 15:00
Nazione: “Franchi, Commisso-Funaro accordo sulla convenzione, non ancora sul project financing. Ipotesi incontro a fine maggio”
28 aprile 2025 09:33
Funaro: "Incontro positivo, vogliamo realizzare uno stadio rimodernato per tutti i tifosi e per Firenze"
04 aprile 2025 18:21
Corriere Fiorentino svela: “Oggi incontro Commisso-Funaro per il Franchi. Tra i temi la proroga dell’impianto”
04 aprile 2025 09:36
Corriere dello Sport svela: “Commisso a Firenze per tre settimane: incontro chiave con Funaro per restyling Franchi”
01 aprile 2025 08:59
Funaro annuncia: "Fiorentina-Juventus si giocherà. Non ci sono motivi per rinviare la partita"
15 marzo 2025 14:40
Sindaca Funaro: "Franchi? Serve una variante al progetto. Obiettivo garantire le tempistiche previste"
03 marzo 2025 09:40
Repubblica: "Restyling? La Fiorentina resterà sempre al Franchi. Entro il 2026 Curva Fiesole pronta"
03 marzo 2025 09:36
Funaro: "Stiamo dialogando costantemente con la Fiorentina, guardiamo il progetto insieme"
27 febbraio 2025 15:00
Ferrari sul Franchi: "Lavoriamo col Comune ma probabilmente non sarà pronto per il centenario"
25 febbraio 2025 22:27
Funaro: "Finire velocemente la Fiesole e la mezza Maratona è il nostro obiettivo, i lavori procedono regolari"
19 febbraio 2025 13:34
Funaro: "Contro l'Inter ho vissuto tante emozioni. I lavori allo stadio procedono come da programma"
08 febbraio 2025 14:11
Funaro: "Fiorentina continuerà a giocare al Franchi. Obiettivo completare il primo lotto entro il 2026"
09 gennaio 2025 15:15
Funaro: "La Fiorentina continuerà a giocare al Franchi durante i lavori. Porteremo la tramvia a Bagno a Ripoli"
19 dicembre 2024 13:58
Funaro: "Franchi? Fino al 2026 lavoreremo sul primo lotto. Voglio continuare a collaborare con la Fiorentina"
18 dicembre 2024 09:45
Funaro: "Per il centenario della Fiorentina vogliamo avere 35mila posti e la Curva Fiesole aperta"
03 dicembre 2024 14:27
Nazione: "Franchi? Commisso per dare soldi per il restyling vuole la concessione per 40 anni con gli introiti"
01 dicembre 2024 09:59
Funaro risponde: "Forniremo la documentazione necessaria alla Fiorentina. È un passo importante"
30 novembre 2024 16:51
Franchi, Commisso pronto ad investire 50 milioni ma vuole controllo totale sui cantieri e concessione di 40 anni
28 novembre 2024 09:19
Corriere Fiorentino: “Franchi un problema per la Fiorentina, a breve incontro Ferrari-Funaro per velocizzare i lavori”
15 novembre 2024 08:46
Funaro: "Franchi? 2032 obiettivo alla portata, faremo di tutto per terminarlo per Firenze e i tifosi viola"
14 ottobre 2024 14:00
Funaro: "Nei due incontri con Commisso abbiamo parlato per far restare la Fiorentina al Franchi"
09 ottobre 2024 13:50
Franchi, lavori finiti nel 2029 ma al centenario 35 mila posti. Mancano 100 milioni
05 ottobre 2024 10:07
Corriere Fiorentino: “Intesa per il Franchi, Commisso metterà 50 milioni ma vuole controllo totale e concessione lunga”
05 ottobre 2024 09:55
Nel giorno del centenario della Fiorentina capienza Franchi 34 mila posti. Fine lavori primavera 2029
04 ottobre 2024 19:47
Nuovo incontro tra la sindaca Funaro e Commisso: focus sul restyling dello stadio Franchi
04 ottobre 2024 15:50
Nazione: "Funaro-Commisso oggi l'incontro al Viola Park. Novità su cronoprogramma e tempi"
04 ottobre 2024 08:53
Funaro: "Domani incontrerò il Presidente Commisso. Affronteremo varie questioni per far giocare la Fiorentina al Franchi"
03 ottobre 2024 16:48
Commisso-Funaro domani l’incontro. Problemi di visibilità al Franchi, ipotesi teli oscuranti
03 ottobre 2024 08:14
Funaro: “La Fiorentina deve giocare al Franchi. Ritardi? Sono fiduciosa. Patavini? Avanti con i lavori”
26 settembre 2024 09:00
Fiorentina al Franchi anche nel 2025-26. I lavori di restyling potrebbero finire nel 2028
20 settembre 2024 08:47
Nazione: “Pace Commisso-Funaro. No al Padovani, la Fiorentina resta al Franchi. I tempi si allungano"
20 settembre 2024 08:38
Corriere dello Sport: “Commisso oggi incontra la Funaro, poi la prossima settimana Giani. Obiettivo chiarezza sul Franchi”
19 settembre 2024 09:10
Funaro: "Commisso? Mi auguro un faccia a faccia costruttivo nell'interesse di Firenze"
18 settembre 2024 14:00
Corriere dello Sport: “Commisso incontra la sindaca Funaro per il Franchi, domani il summit. Tante le incognite”
18 settembre 2024 08:37
Repubblica: “Commisso ed i dubbi sul Franchi, pronti gli incontri con Funaro e Giani. Resiste opzione Padovani”
17 settembre 2024 09:54
Repubblica: "La Fiorentina dove giocherà nel 2025-26? Opzione Padovani o al Franchi con i lavori in corso"
20 agosto 2024 09:10
Funaro: "Franchi? Confronto continuo con la Fiorentina. Vogliamo essere pronti per il 22 agosto"
07 agosto 2024 14:20
Corriere Fiorentino: “Stadio Franchi, primo incontro Funaro-Ferrari, rispunta l’idea Padovani”
23 luglio 2024 12:15
Sara Funaro è il nuovo sindaco di Firenze. Battuto al ballottaggio il candidato del centrodestra Schmidt
24 giugno 2024 15:40
Ballottaggio Firenze, Funaro e Schmidt confronto Tv acceso sul tema stadio
18 giugno 2024 23:20
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