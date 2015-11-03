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Notizie Funaro Fiorentina

Funaro: "A luglio presenteremo la candidatura del Franchi per gli europei del 2032, siamo pronti per quest'evento"

27 aprile 2026 13:54

Funaro: “Siamo in attesa di conferma per fare i lavori dello stadio in notturna. Stiamo dialogando su questioni tecniche”

17 marzo 2026 15:22

Funaro: “La maxi-trave? È stata rimossa per motivi di sicurezza. I lavori stanno proseguendo”

24 febbraio 2026 16:02

Nazione: “Franchi? Tra Funaro e Joseph Commisso nessun incontro formale”

19 febbraio 2026 09:40

Funaro: "Non ho parlato dello stadio con Joseph, parlo con Ferrari. Con la Fiorentina dialogo aperto"

18 febbraio 2026 13:05

Funaro ricorda Galli: "profonda gratitudine per ciò che ha rappresentato e per le emozioni che ha dato"

09 febbraio 2026 21:26

La Sindaca Funaro ricorda Commisso: “Ha vissuto ogni momento con intensità”

17 gennaio 2026 11:31

Funaro in visita al Franchi: "Le imprese stanno rispettando i tempi, premi per l'accelerazione dei lavori"

09 gennaio 2026 21:54

Funaro: "Andrò io stessa al Franchi per monitorare la situazione, contatti costanti con la Fiorentina"

27 dicembre 2025 11:55

Funaro: "Mi auguro che siano individuati gli autori di questa vergogna, che sono tutto meno che tifosi veri"

07 dicembre 2025 18:17

Funaro: “Incontro con la UEFA positivo. Per gli Europei del 2032 sarà pronta anche la tramvia”

21 novembre 2025 15:46

Ferrari: "A Firenze zero aiuti per lo stadio. Commisso ostacolato, il Comune non ha mai agevolato il progetto"

18 novembre 2025 16:09

Corriere Fiorentino: “Funaro nella sede UEFA per illustrare i lavori del Franchi ma manca il cronoprogramma”

18 novembre 2025 09:31

Funaro sullo stadio: "Ritardi nell'avanzamento dei lavori, ma siamo sicuri che nel 2029 tutto sarà completato"

16 novembre 2025 14:57

Nazione: “Cronoprogramma Franchi atteso da settimane, la pubblicazione arriverà a stretto giro”

13 novembre 2025 07:54

Funaro a Repubblica: "Abituata a dire la verità. Confermo la fine dei lavori nel 2029, collaboreremo con la Fiorentina per il centenario"

29 ottobre 2025 09:44

Funaro sicura: “Lavoreremo affinché la Fiorentina possa continuare a giocare al Franchi”

29 ottobre 2025 09:05

Corriere Fiorentino svela: “Commisso prepara un dossier per la Funaro. All’interno penali e rimborsi”

25 ottobre 2025 09:31

Corriere Fiorentino duro: “Franchi? La sindaca ha ereditato ma le promesse alla fine erano sue”

24 ottobre 2025 09:00

Galli: "Per colpa della Funaro la Fiorentina non può festeggiare il centenario a casa sua, è inaccettabile"

23 ottobre 2025 13:30

Nazione svela: “Franchi? Funaro irritata con gli uffici. La Fiorentina minaccia di non metterci un euro”

23 ottobre 2025 08:22

Sentite Funaro: "Commissario Sessa per gli stadi? Non abbiamo ancora contatti, spero di averli a breve"

29 settembre 2025 12:48

Funaro esalta Kean: "Un calciatore del genere è un orgoglio per Firenze e per la Fiorentina"

09 settembre 2025 22:24

Corriere Fiorentino: “55 milioni per il Franchi, martedì incontro in comune. Manca l’accordo con Commisso”

13 luglio 2025 09:43

Funaro: "Grande rapporto con Commisso, Catherine e Ferrari. Stadio riqualificato obiettivo comune"

22 giugno 2025 09:15

Funaro: “Il comune ha lo stesso interesse della Fiorentina. La collaborazione è fondamentale”

03 giugno 2025 16:32

Funaro in vista di Fiorentina-Betis: "In campo tutte le misure preventive, massima attenzione"

07 maggio 2025 15:00

Nazione: “Franchi, Commisso-Funaro accordo sulla convenzione, non ancora sul project financing. Ipotesi incontro a fine maggio”

28 aprile 2025 09:33

Funaro: "Incontro positivo, vogliamo realizzare uno stadio rimodernato per tutti i tifosi e per Firenze"

04 aprile 2025 18:21

Corriere Fiorentino svela: “Oggi incontro Commisso-Funaro per il Franchi. Tra i temi la proroga dell’impianto”

04 aprile 2025 09:36

Corriere dello Sport svela: “Commisso a Firenze per tre settimane: incontro chiave con Funaro per restyling Franchi”

01 aprile 2025 08:59

Funaro annuncia: "Fiorentina-Juventus si giocherà. Non ci sono motivi per rinviare la partita"

15 marzo 2025 14:40

Sindaca Funaro: "Franchi? Serve una variante al progetto. Obiettivo garantire le tempistiche previste"

03 marzo 2025 09:40

Repubblica: "Restyling? La Fiorentina resterà sempre al Franchi. Entro il 2026 Curva Fiesole pronta"

03 marzo 2025 09:36

Funaro: "Stiamo dialogando costantemente con la Fiorentina, guardiamo il progetto insieme"

27 febbraio 2025 15:00

Ferrari sul Franchi: "Lavoriamo col Comune ma probabilmente non sarà pronto per il centenario"

25 febbraio 2025 22:27

Funaro: "Finire velocemente la Fiesole e la mezza Maratona è il nostro obiettivo, i lavori procedono regolari"

19 febbraio 2025 13:34

Funaro: "Contro l'Inter ho vissuto tante emozioni. I lavori allo stadio procedono come da programma"

08 febbraio 2025 14:11

Funaro: "Fiorentina continuerà a giocare al Franchi. Obiettivo completare il primo lotto entro il 2026"

09 gennaio 2025 15:15

Funaro: "La Fiorentina continuerà a giocare al Franchi durante i lavori. Porteremo la tramvia a Bagno a Ripoli"

19 dicembre 2024 13:58

Funaro: "Franchi? Fino al 2026 lavoreremo sul primo lotto. Voglio continuare a collaborare con la Fiorentina"

18 dicembre 2024 09:45

Funaro: "Per il centenario della Fiorentina vogliamo avere 35mila posti e la Curva Fiesole aperta"

03 dicembre 2024 14:27

Nazione: "Franchi? Commisso per dare soldi per il restyling vuole la concessione per 40 anni con gli introiti"

01 dicembre 2024 09:59

Funaro risponde: "Forniremo la documentazione necessaria alla Fiorentina. È un passo importante"

30 novembre 2024 16:51

Franchi, Commisso pronto ad investire 50 milioni ma vuole controllo totale sui cantieri e concessione di 40 anni

28 novembre 2024 09:19

Corriere Fiorentino: “Franchi un problema per la Fiorentina, a breve incontro Ferrari-Funaro per velocizzare i lavori”

15 novembre 2024 08:46

Funaro: "Franchi? 2032 obiettivo alla portata, faremo di tutto per terminarlo per Firenze e i tifosi viola"

14 ottobre 2024 14:00

Funaro: "Nei due incontri con Commisso abbiamo parlato per far restare la Fiorentina al Franchi"

09 ottobre 2024 13:50

Franchi, lavori finiti nel 2029 ma al centenario 35 mila posti. Mancano 100 milioni

05 ottobre 2024 10:07

Corriere Fiorentino: “Intesa per il Franchi, Commisso metterà 50 milioni ma vuole controllo totale e concessione lunga”

05 ottobre 2024 09:55

Nel giorno del centenario della Fiorentina capienza Franchi 34 mila posti. Fine lavori primavera 2029

04 ottobre 2024 19:47

Nuovo incontro tra la sindaca Funaro e Commisso: focus sul restyling dello stadio Franchi

04 ottobre 2024 15:50

Nazione: "Funaro-Commisso oggi l'incontro al Viola Park. Novità su cronoprogramma e tempi"

04 ottobre 2024 08:53

Funaro: "Domani incontrerò il Presidente Commisso. Affronteremo varie questioni per far giocare la Fiorentina al Franchi"

03 ottobre 2024 16:48

Commisso-Funaro domani l’incontro. Problemi di visibilità al Franchi, ipotesi teli oscuranti

03 ottobre 2024 08:14

Funaro: “La Fiorentina deve giocare al Franchi. Ritardi? Sono fiduciosa. Patavini? Avanti con i lavori”

26 settembre 2024 09:00

Fiorentina al Franchi anche nel 2025-26. I lavori di restyling potrebbero finire nel 2028

20 settembre 2024 08:47

Nazione: “Pace Commisso-Funaro. No al Padovani, la Fiorentina resta al Franchi. I tempi si allungano"

20 settembre 2024 08:38

Corriere dello Sport: “Commisso oggi incontra la Funaro, poi la prossima settimana Giani. Obiettivo chiarezza sul Franchi”

19 settembre 2024 09:10

Funaro: "Commisso? Mi auguro un faccia a faccia costruttivo nell'interesse di Firenze"

18 settembre 2024 14:00

Corriere dello Sport: “Commisso incontra la sindaca Funaro per il Franchi, domani il summit. Tante le incognite”

18 settembre 2024 08:37

Repubblica: “Commisso ed i dubbi sul Franchi, pronti gli incontri con Funaro e Giani. Resiste opzione Padovani”

17 settembre 2024 09:54

Repubblica: "La Fiorentina dove giocherà nel 2025-26? Opzione Padovani o al Franchi con i lavori in corso"

20 agosto 2024 09:10

Funaro: "Franchi? Confronto continuo con la Fiorentina. Vogliamo essere pronti per il 22 agosto"

07 agosto 2024 14:20

Corriere Fiorentino: “Stadio Franchi, primo incontro Funaro-Ferrari, rispunta l’idea Padovani”

23 luglio 2024 12:15

Sara Funaro è il nuovo sindaco di Firenze. Battuto al ballottaggio il candidato del centrodestra Schmidt

24 giugno 2024 15:40

Ballottaggio Firenze, Funaro e Schmidt confronto Tv acceso sul tema stadio

18 giugno 2024 23:20

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