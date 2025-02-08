Funaro: "Contro l'Inter ho vissuto tante emozioni. I lavori allo stadio procedono come da programma"

La sindaca Sara Funaro ha risposto ad alcune domande sulla Fiorentina, ribadendo che i lavori allo stadio Franchi stanno andando regolarmente

La sindaca di Firenze Sara Funaro ha risposto ad alcune domande in occasione dell'inaugurazione dei nuovi campetti da calcetto e da basket in piazza d'Azeglio. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Bruno, mandate in onda durante il Pentasport:

Su Fiorentina-Inter: "Ero allo stadio, ho vissuto tante emozioni forti, da tifosa della Fiorentina ritrovarsi con uno stadio che esplodeva di gioia con i tifosi che hanno accompagnato la squadra è stato straordinario. Poi sappiamo che questo era il recupero di una partita che ci aveva fatto stringere attorno a Bove per quello che gli era successo, è stata una vittoria ancora più importante per questo."

Sullo stadio: "Stiamo andando avanti come da programma, stiamo lavorando per concludere i lavori in Curva Fiesole e nella parte di Maratona interessata per poi proseguire con il resto. Si stanno seguendo gli step stabiliti, daremo più dettagli sul cronoprogramma quando avremo completato i primi lotti."

LA STATISTICA SU KEAN

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