Kean spaziale, 15 gol con 32 tiri in porta: è il giocatore che calcia di più nello specchio in Serie A

Moise Kean ha calciato 32 volte in porta ed è il giocatore con più tiri nello specchio in Serie A, seguito da Castellanos e Krstovic

Un attaccante con la A maiuscola. Moise Kean si è letteralmente caricato la Fiorentina sulle spalle, ripagando a suon di gol la fiducia di mister Palladino e della società viola. Il numero 20 gigliato è uno degli assoluti protagonisti di questa stagione di Serie A: grazie alla doppietta contro l'Inter, si è già issato a quota 15 gol in campionato (il suo record personale), avvicinandosi all'attuale capocannoniere Mateo Retegui (16 gol).

Ma non è tutto. Secondo una statistica riportata proprio dalla Lega Serie A sui propri profili social, Kean è in assoluto il giocatore che calcia di più in porta. Sono ben 32 infatti le conclusioni nello specchio per l'attaccante italiano, che praticamente segna 1 gol ogni 2 tiri in porta. Moise fa tutto: protegge palla, fa salire la squadra, tira tanto e segna tanto. Di testa, di sinistro o di destro, poco importa: questo Kean fa paura a tutti e la Fiorentina ne ha tremendamente bisogno.

VLAHOVIC IN PANCHINA PER 90 MINUTI

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