Ferrari: “A Firenze zero aiuti per lo stadio. Commisso ostacolato, il Comune non ha mai agevolato il progetto”

Il Dg della Fiorentina Alessandro Ferrari, ospite al Social Football Summit, che quest’anno si svolge all’Alianz Stadium di Torino, ha parlato a riguardo della situazione dello Stadio Artemio Franchi, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Le sue dichiarazioni: “Il Viola Park? Mi piace sentire storie di stadi portati a termine perché noi non siamo in queste condizioni. Rocco Commisso e sua moglie non potendo fare uno stadio hanno deciso di creare una casa per i ragazzi. Al Viola Park c’è tutto e per fare questo ci vuole un proprietà economica importante. Il Viola Park doveva costare 60 milioni e abbiamo terminato la spesa a 120 milioni e annualmente costa 7/8 milioni annui. Non serve solo per i nostri ragazzi, ma lo mettiamo a disposizione dei nostri partner per eventi. Noi abbiamo avuto una proprietà forte per farlo e anche le autorità locali disponibili perciò siamo riusciti a crearlo in due anni. La cosa bella che è la casa per tutti noi e ognuno ha a disposizione i servizi della prima squadra. In questo pensiamo di essere avanti rispetto a tutti gli altri. Noi dobbiamo curare al massimo i nostri ragazzi e ragazze per creare i campioni del futuro e non dimentichiamo mai la scuola”.

Sul progetto stadio: “Il tema è semplice perché abbiamo degli esempi come Milano dove il Comune ha fatto di tutto per aiutarli. Si è vista la volontà della politica, cosa che non è successa Firenze. Commisso aveva chiesto di fare lo stadio nuovo, ma ha trovato un’amministrazione che non ha agevolato questo. Lo stadio non servirebbe solo alla Fiorentina, ma anche al rugby o per una sfilata del calcio storico ma serve anche l’interesse della politica. La proprietà dopo alcune proposte negate si è spostata da Firenze per fare il Viola Park e questa sarà sempre la casa della Fiorentina. Purtroppo in Italia non si vuole lasciare alla società la possibilità di fare uno stadio indipendente”.

Conclude: “Per fare uno stadio serve una proprietà forte e decisiva che faccia qualcosa che possa rimanere. Bisogna creare un mix con uno stadio che possa diventare unico. Poi bisogna avere perseveranza e non voler mollare”.