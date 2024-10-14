Funaro: "Franchi? 2032 obiettivo alla portata, faremo di tutto per terminarlo per Firenze e i tifosi viola"

A margine dell'inaugurazione dell’Info point della fondazione Bacciotti, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato così ai media presenti: "Ho apprezzato molto le parole del Ministro Abodi e l'atte...

A margine dell'inaugurazione dell’Info point della fondazione Bacciotti, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato così ai media presenti: "Ho apprezzato molto le parole del Ministro Abodi e l'attenzione data a Firenze, allo stadio e alla Fiorentina. L'obiettivo e l'auspicio è incontrarsi il prima possibile anche con il Ministro, il 2032 è un obiettivo alla portata e noi faremo di tutto per portarlo a termine per Firenze e per i tifosi viola. Ovviamente c'è grande attenzione alla riqualificazione del Franchi con un dialogo che va avanti con la società, ma c'è attenzione anche agli altri impianti della città tra cui il Padovani".

Amatucci è un top player in Serie B, si è preso la Salernitana e la Fiorentina si sfrega le mani

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