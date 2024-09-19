Corriere dello Sport: “Commisso oggi incontra la Funaro, poi la prossima settimana Giani. Obiettivo chiarezza sul Franchi”

Al centro verranno posti tutti i dubbi che la Fiorentina ha

In casa Fiorentina, il presidente Rocco Commisso incontrerà per la prima volta la sindaca di Firenze, Sara Funaro, per discutere i dubbi sulla ristrutturazione dello stadio Franchi e la scelta della casa temporanea della squadra per la prossima stagione. Questo incontro sarà il primo passo di un confronto che proseguirà con il presidente della Toscana, Eugenio Giani, la prossima settimana. Sul campo, l'attenzione è sul lavoro dell'allenatore Palladino in vista della partita contro la Lazio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/repubblica-svela-e-stato-gudmundsson-in-estate-a-rifiutare-linter-non-il-contrario/268816/