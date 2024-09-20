Nazione: “Pace Commisso-Funaro. No al Padovani, la Fiorentina resta al Franchi. I tempi si allungano"

La Fiorentina resterà al Franchi ma tempi e costi aumentano

L'incontro tra la Fiorentina e il Comune di Firenze ha segnato un passo verso la distensione, con il primo faccia a faccia tra il patron Rocco Commisso e la nuova sindaca Sara Funaro. L'incontro è stato definito «molto positivo» da entrambe le parti, ma con un chiaro rifiuto da parte della Fiorentina di giocare allo stadio Padovani, opzione che avrebbe potuto accelerare i lavori di riqualificazione del Franchi.

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha confermato che il club intende continuare a giocare al Franchi anche per la stagione 2025-2026, aggiungendo che il cronoprogramma dei lavori sarà definito nei prossimi giorni. Anche la sindaca Funaro ha espresso soddisfazione per l'incontro, sottolineando che sono stati pianificati ulteriori incontri per chiarire i dettagli tecnici della riqualificazione dello stadio. Tuttavia, non sono stati ancora affrontati i temi relativi all'aumento di costi e tempi. Lo riporta La Nazione.

https://www.labaroviola.com/delio-rossi-palladino-ha-giocato-con-la-fiorentina-incompleta-bisogna-aspettare-10-partite-per-giudicare/268936/