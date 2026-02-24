Funaro: “La maxi-trave? È stata rimossa per motivi di sicurezza. I lavori stanno proseguendo”

Poco fa ha parlato a Italpress la sindaca di Firenze, Funaro, chiarendo la situazione della maxi-trave nella curva Fiesole che è stata rimossa: “Abbiamo posizionato la prima trave, proprio il giorno d...

Poco fa ha parlato a Italpress la sindaca di Firenze, Funaro, chiarendo la situazione della maxi-trave nella curva Fiesole che è stata rimossa: “Abbiamo posizionato la prima trave, proprio il giorno del sopralluogo nel cantiere. Il giorno successivo ci doveva essere il posizionamento della seconda trave ma per sicurezza, è stata rimossa la trave. So che stamattina facevano una riunione, della quale poi daremo conto, ma i lavori stanno continuando ad andare avanti. Sappiamo benissimo che sono travi di acciaio, con un peso importante, e che devono essere posizionate nella massima sicurezza. Ed è questo che devono fare le ditte, nonché tutti coloro che lavorano nel cantiere”.