Notizie Trave Fiorentina

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Funaro: “La maxi-trave? È stata rimossa per motivi di sicurezza. I lavori stanno proseguendo”
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Aggiunta una trave in Curva Fiesole. Ecco lo stato di avanzamento dei lavori. Le foto dal Franchi
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