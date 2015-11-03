Notizie Trave Fiorentina

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Funaro: “La maxi-trave? È stata rimossa per motivi di sicurezza. I lavori stanno proseguendo”

24 febbraio 2026 16:02

Aggiunta una trave in Curva Fiesole. Ecco lo stato di avanzamento dei lavori. Le foto dal Franchi

18 febbraio 2026 13:50

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