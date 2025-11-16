Funaro sullo stadio: "Ritardi nell'avanzamento dei lavori, ma siamo sicuri che nel 2029 tutto sarà completato"

L'attuale sindaca di Firenze è intervenuta per parlare dello stato dei lavori dell'impianto sportivo fiorentino

Al termine di un evento presso il teatro del Maggio Musicale Fiorentino, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato del tema stadio: "Abbiamo in settimana un incontro riguardo alla nostra domanda di ospitare gli europei del 2032 al Franchi in Svizzera e dovremo incontrare l'Uefa come tutte le amministrazioni fanno in questi casi, si tratta del primo confronto con loro quindi siamo all'inizio del processo di selezione."

Prosegue: "Sui lavori mi sono già espressa, ci sono dei ritardi per il primo lotto e per la curva Fiesole, noi stiamo lavorando seriamente per fare tutto il possibile per quello che sono i lavori oggi con una deadline ufficiale fissata al loro completamento del 2029."