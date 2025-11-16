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Funaro sullo stadio: "Ritardi nell'avanzamento dei lavori, ma siamo sicuri che nel 2029 tutto sarà completato"

L'attuale sindaca di Firenze è intervenuta per parlare dello stato dei lavori dell'impianto sportivo fiorentino

A cura di Mirko Carmignani
16 novembre 2025 14:57
Funaro sullo stadio: "Ritardi nell'avanzamento dei lavori, ma siamo sicuri che nel 2029 tutto sarà completato" -
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Al termine di un evento presso il teatro del Maggio Musicale Fiorentino, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato del tema stadio: "Abbiamo in settimana un incontro riguardo alla nostra domanda di ospitare gli europei del 2032 al Franchi in Svizzera e dovremo incontrare l'Uefa come tutte le amministrazioni fanno in questi casi, si tratta del primo confronto con loro quindi siamo all'inizio del processo di selezione."

Prosegue: "Sui lavori mi sono già espressa, ci sono dei ritardi per il primo lotto e per la curva Fiesole, noi stiamo lavorando seriamente per fare tutto il possibile per quello che sono i lavori oggi con una deadline ufficiale fissata al loro completamento del 2029."

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