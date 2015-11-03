Notizie Euro 2032 Fiorentina

Funaro sullo stadio: "Ritardi nell'avanzamento dei lavori, ma siamo sicuri che nel 2029 tutto sarà completato"
16 novembre 2025 14:57
Tuttosport svela: "Euro 2032, il Franchi è uno stadio che offre delle garanzie"
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Tuttosport svela: "Euro 2032, Firenze in netto vantaggio su Genova e Bologna"
02 agosto 2025 12:05
L'annuncio di Gravina: "Firenze ha le caratteristiche per essere tra le città candidate per Euro 2032"
24 luglio 2025 16:24
Funaro: "La Fiorentina giocherà al Franchi durante tutti i lavori. Euro 2032? Ancora è presto"
15 luglio 2025 17:27
Restyling Franchi, la candidatura ad Euro 2032 la carta per nuovi fondi: 31 ottobre 2026 data chiave
01 dicembre 2024 09:55
Il nuovo Franchi sarà uno dei 5 stadi di Euro 2032? Oggi incontro tra Fiorentina, Comune ed Abodi
30 aprile 2024 17:09
L'UEFA annuncia che gli Europei 2032 si faranno in Italia e Turchia. Partite anche a Firenze
09 ottobre 2023 11:47
Italia candidata ad Euro2032 riapre uno spiraglio sui fondi del PNRR per il restyling del Franchi
29 luglio 2023 09:53
La FIGC si candida ad ospitare EURO 2032. Le partite si giocherebbero anche al Franchi di Firenze
17 novembre 2022 13:05
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