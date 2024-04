Il nuovo Franchi sarà uno dei 5 stadi di Euro 2032? Oggi incontro tra Fiorentina, Comune ed Abodi

Firenze fa un primo passo avanti verso Euro2032 . A otto anni dall’Europeo che la Federazione Italiana organizzerà insieme a quella turca, la società viola avanza formalmente la candidatura dello Stadio Artemio Franchi per ospitare alcune gare del torneo.

Lo riferisce la stessa Fiorentina, che comunica come nella giornata di oggi sia previsto un incontro tra il nuovo Direttore Generale Alessandro Ferrari, una rappresentanza del Comune di Firenze e il Ministro dello Sport Andrea Abodi per parlare della candidatura dell’impianto fiorentino. Il Franchi, alle prese coi primi lavori di ristrutturazione che dovrebbero terminare entro il 2026, dovrà vincere la concorrenza di tanti altri impianti italiani, visto che saranno solo cinque gli stadi del nostro paese selezionati per ospitare Euro32. Lo scrive TMW.

