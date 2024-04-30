Dal Viola Park, Mandragora si è allenato regolarmente con i suoi compagni. Ci sarà per il Club Brugge

La Fiorentina è tornata ad allenarsi al Viola Park. Mandragora in gruppo, Italiano avrà tutti a disposizione in vista del Bruges

La Fiorentina è tornata ad allenarsi questa mattina al Viola Park dopo il giorno di riposo concesso. Vincenzo Italiano ha ritrovato il gruppo al completo, avendo tutti a disposizione per il prossimo impegno di Conference League contro il Club Brugge. Rolando Mandragora, avendo accusato qualche acciacco fisico che gli ha fatto saltare il match di campionato contro il Sassuolo, questa mattina si è allenato regolarmente con i suoi compagni. Buone notizie per il mister in vista della semifinale europea. Lo riporta Radio Bruno.

SONO 23 MILA I TAGLIANDI STACCATI PER FIORENTINA-CLUB BRUGGE A DUE GIORNI DALLA SFIDA DEL “FRANCHI”

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