Tuttosport svela: “Euro 2032, Firenze in netto vantaggio su Genova e Bologna”

Euro 2032 e stadi, è corsa contro il tempo in Italia. L’Allianz Stadium di Torino, sebbene non possa ospitare la finale perché troppo piccolo, è l’unico a norma per il momento. A buon punto, non proprio pronte ma quasi. Buone notizie, quindi, per il Franchi, che fanno sorridere a fronte di tanti sacrifici nella passata stagione e in quella che è appena iniziata. Siamo a tre, quattro con Milano che naviga nella nebbia ma difficilmente da qui a sette anni verrà tenuta fuori. L’ultimo posto dovrebbe andare al Sud, dato che Genova e Bologna sono in svantaggio rispetto a Firenze: in lizza ci sono Napoli, Cagliari, Bari e Palermo. La deadline è fissata a luglio del 2026, ratifica di Nyon a ottobre. Lo scrive Tuttosport.